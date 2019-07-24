BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038717 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012091 -0,35 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,016260 -0,29 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,032907 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026671 -0,32 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028042 -0,31 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028056 -0,29 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016924 -0,29 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017173 -0,29(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

