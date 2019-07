BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054341 -0,12 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052173 -0,12 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036907 -0,01 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,041085 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015182 -0,24 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013266 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044028 -1,42 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022337 -1,38 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019261 -1,32 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,122197 -1,32 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075284 -1,32 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012458 -1,50 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020973 -1,06 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024886 -0,99 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,027347 -0,77 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,019739 -0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016418 -0,72 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011036 -0,50 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015918 -0,46 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022794 -0,42 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,021401 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,027162 -0,13 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027498 -0,12 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026861 -0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028271 -0,09 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027983 -0,09(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)