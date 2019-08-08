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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 15:14 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063447 -0,81 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035625 -0,78 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060830 -0,76 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044287 -0,76 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035217 -0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013010 -0,72 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014911 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040804 -2,63 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056301 -2,11 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,034582 -1,84 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019155 -1,64 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071837 -1,52 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023808 -1,56 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,102297 -1,22 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026074 -1,21 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,069714 -1,20 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,056652 -1,15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022404 -1,39 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015692 -1,39 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015682 -1,38 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010566 -1,28 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,021012 -0,70(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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