BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040152 -0,27 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,052849 -0,12 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,050863 -0,05 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022350 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040532 -0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,014963 -0,19 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,015925 -0,08 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,019031 -0,06 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011964 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010007 -0,14 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019676 -0,10 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020674 -0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

