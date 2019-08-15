BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029238 -3,39 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040390 -0,35 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028990 -0,30 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021602 -0,21 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056317 -0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015124 -3,17 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049148 -1,00 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,019024 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016163 -1,98 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,019365 -0,72 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019579 -0,60 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010585 -0,24 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012676 -0,23(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

