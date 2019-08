BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044109 -0,80 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060628 -0,80 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063229 -0,77 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035839 -0,56 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051153 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012943 -0,45 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014859 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,038552 -1,62 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053542 -1,56 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020765 -1,12 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,073500 -1,04 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024539 -1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023131 -1,00 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,015895 -0,66 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,038211 -0,65 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020095 -0,58 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011166 -0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019898 -0,51 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010370 -0,34 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015511 -0,33 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022117 -0,28 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015473 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,017520 -1,10 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029044 -1,09 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028304 -1,08 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027656 -1,08 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029980 -1,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)