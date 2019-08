BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,037497 -0,12 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028323 -0,11 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,061949 -0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,061806 -0,10 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,065104 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014899 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028393 -0,88 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053606 -0,67 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,105887 -0,65 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,112717 -0,65 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,050225 -0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015533 -0,45 Axa Hayat ve Em. Değ. EYF 0,021102 -0,41 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012245 -0,39 BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF 0,016315 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,014835 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015447 -1,03 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010359 -0,94 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015449 -0,78 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022040 -0,76 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,020949 -0,42(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)