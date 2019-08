BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,028076 -0,11 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,026278 -0,10 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,065816 -0,08 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,064706 -0,08 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,057526 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014929 -0,44 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013288 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028078 -1,32 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020806 -1,14 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,100459 -1,06 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024658 -1,05 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018492 -1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023380 -0,82 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020122 -0,80 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011134 -0,74 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,058979 -0,53 Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,015865 -0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012452 -0,13 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018686 -0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013792 -0,12 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016319 -0,08 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018925 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030757 -0,29(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)