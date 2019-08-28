FİNANS

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 15:04 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,028076 -0,11 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,026278 -0,10 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,065816 -0,08 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,064706 -0,08 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,057526 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014929 -0,44 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013288 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028078 -1,32 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020806 -1,14 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,100459 -1,06 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024658 -1,05 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018492 -1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023380 -0,82 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020122 -0,80 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011134 -0,74 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,058979 -0,53 Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,015865 -0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012452 -0,13 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018686 -0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013792 -0,12 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016319 -0,08 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018925 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030757 -0,29(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNER Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım
Adana’da yılın ilk kütlü pamuk satışı yapıldıAdana’da yılın ilk kütlü pamuk satışı yapıldı
GMİS Genel Başkanı Yeşil : Bazı işçileri memnun edemedikGMİS Genel Başkanı Yeşil : Bazı işçileri memnun edemedik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar Fon piyasası

En Çok Okunan Haberler

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Giyim devinin adı değişti

Giyim devinin adı değişti

Memur maaşı zammı belli oluyor!

Memur maaşı zammı belli oluyor!

1400 nüfuslu köy 3 katına çıkıyor! Bursa'dan Kraliyet ailesine

1400 nüfuslu köy 3 katına çıkıyor! Bursa'dan Kraliyet ailesine

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akbank’tan döviz transferlerini izleme olanağı

Akbank’tan döviz transferlerini izleme olanağı

Adana’da yılın ilk kütlü pamuk satışı yapıldı

Adana’da yılın ilk kütlü pamuk satışı yapıldı

GMİS Genel Başkanı Yeşil : Bazı işçileri memnun edemedik

GMİS Genel Başkanı Yeşil : Bazı işçileri memnun edemedik

Antalya Ticaret Borsası'ndan 'muz' uyarısı

Antalya Ticaret Borsası'ndan 'muz' uyarısı

Total Madeni Yağlar İstanbul Park’ta ustalarla buluştu

Total Madeni Yağlar İstanbul Park’ta ustalarla buluştu

E-ticarette araba satışı başladı

E-ticarette araba satışı başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.