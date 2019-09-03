BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065102 -1,24 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062460 -1,11 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045427 -1,08 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052893 -0,58 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036735 -0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012395 -0,63 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051362 -0,21 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074998 -0,06 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033359 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020921 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,029234 -1,08 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018514 -1,08 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030689 -1,07 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029914 -1,07 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030704 -1,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

