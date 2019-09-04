BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037114 -0,44 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045229 -0,44 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062213 -0,40 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064859 -0,37 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055255 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030802 -1,69 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035891 -1,54 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012328 -0,54 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073465 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108110 -0,38 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059683 -0,37 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051174 -0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020828 -0,44 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018997 -0,21 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012497 -0,14 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,023163 -0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013828 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,018454 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030591 -0,32 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032705 -0,32 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018735 -0,31 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030608 -0,31(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

