BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,057557 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015900 -0,26 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,016238 -0,19 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012857 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018760 -0,05 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011846 -0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

