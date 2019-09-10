BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034430 -0,44 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,054084 -0,24 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,063856 -0,22 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094681 -0,18 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017893 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015858 -0,33 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016978 -0,29 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015886 -0,28 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016058 -0,27 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015813 -0,25(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

