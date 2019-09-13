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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 14:30 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037019 -0,53 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052666 -0,40 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055083 -0,34 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065035 -0,34 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062477 -0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013495 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032143 -0,55 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037598 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012218 -0,71 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,017723 -0,21 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,012686 -0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,052066 -0,12 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033332 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020711 -0,58 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019332 -0,37 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013080 -0,24 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018906 -0,20 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,021586 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031081 -0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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