BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082259 -1,53 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061177 -1,53 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,063165 -1,52 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094621 -1,42 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,093601 -1,42 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013433 -0,46 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015378 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031892 -0,78 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037485 -0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109394 -1,16 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060466 -1,06 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074443 -1,01 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033077 -0,77 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075355 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020488 -1,08 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,023291 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028432 -1,12 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017837 -1,11 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028173 -1,11 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029576 -1,11 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029603 -1,10(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

