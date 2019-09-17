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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 14:11 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018036 -0,23 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,054558 -0,19 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,067454 -0,16 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,043949 -0,16 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034864 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,067765 -0,96 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068524 -0,96 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,079164 -0,94 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,106343 -0,92 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059730 -0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024780 -0,67 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011694 -0,66 NN Hay. Em. Karma EYF 0,106842 -0,53 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016403 -0,47 Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,114033 -0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018958 -0,09 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013106 -0,06 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024077 -0,05 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019301 -0,04 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016873 -0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
fonlar piyasalar

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