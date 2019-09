BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062597 -0,13 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065138 -0,12 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045483 -0,11 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,027149 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015343 -0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029506 -1,15 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,078263 -1,14 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,105159 -1,11 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073725 -1,09 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019583 -1,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024546 -0,94 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020853 -0,68 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011619 -0,64 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,019890 -0,56 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021124 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016270 -1,07 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011050 -0,84 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016733 -0,83 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023886 -0,79 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020299 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028314 -0,16 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029721 -0,12 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029002 -0,12 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017925 -0,12 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018214 -0,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)