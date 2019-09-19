BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054768 -0,56 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036829 -0,56 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067832 -0,47 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036419 -0,45 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052428 -0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013452 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031716 -1,02 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037226 -0,38 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029659 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033158 -0,46 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051859 -0,32 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109320 -0,30 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074372 -0,30 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012273 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020564 -0,68 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019319 -0,08 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,023290 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,017797 -0,71 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029510 -0,71 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029538 -0,71 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028568 -0,70 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031569 -0,70(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

