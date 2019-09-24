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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 15:07 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,063695 -0,05 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,064275 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,057261 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021578 -0,33 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042047 -0,33 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,035280 -0,27 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029168 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026994 -0,28 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024162 -0,27 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021129 -0,26 NN Hay. Em. Stand. EYF 0,043809 -0,25 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012982 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016672 -0,30 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013020 -0,29 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023790 -0,22 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010958 -0,22 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,021481 -0,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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