BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036851 -0,60 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036492 -0,55 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052450 -0,50 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066382 -0,48 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054980 -0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013467 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031521 -1,91 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037182 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051875 -0,57 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033289 -0,41 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075516 -0,22 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012362 -0,19 BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,018237 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020589 -0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,017984 -0,67 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029950 -0,67 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029828 -0,66 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031940 -0,66 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030901 -0,66(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

