BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,042150 -0,12 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,031562 -0,09 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022871 -0,08 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,029247 -0,08 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,060182 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036611 -1,54 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060029 -0,63 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108663 -0,62 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074051 -0,60 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075173 -0,45 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF 0,018310 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,019122 -0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

