BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064432 -0,83 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061995 -0,75 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045039 -0,74 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036754 -0,49 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,037026 -0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013470 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042714 -0,89 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,079119 -0,85 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,106280 -0,83 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018885 -0,81 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073686 -0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024587 -0,58 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,013074 -0,51 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020894 -0,44 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,016346 -0,44 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,058247 -0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020574 -0,37 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019328 -0,36 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024171 -0,17 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016944 -0,14 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,023410 -0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028547 -1,70 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030903 -1,59 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027095 -1,50 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017906 -1,19 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029729 -1,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)