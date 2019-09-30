BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036749 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031372 -0,66 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036867 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012307 -0,22 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,017128 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020565 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,017669 -1,32 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027922 -1,32 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031326 -1,30 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029342 -1,30 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028604 -1,30(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

