BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,051123 -0,43 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,062724 -0,41 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066285 -0,40 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010028 -0,38 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027405 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036500 -1,00 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031144 -0,73 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,030290 -0,37 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,059790 -0,28 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,095942 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108633 -0,84 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074098 -0,80 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060061 -0,77 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,027552 -0,44 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075190 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020519 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030383 -0,76 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028073 -0,69 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026636 -0,67 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027807 -0,41 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028491 -0,40(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)