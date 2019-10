BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036377 -0,80 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,056122 -0,53 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018537 -0,50 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,029910 -0,41 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,027284 -0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015597 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059115 -1,67 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029374 -1,13 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,057907 -1,10 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042185 -1,02 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,079136 -0,98 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024575 -1,07 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016927 -0,97 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016770 -0,92 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,016217 -0,90 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016757 -0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011346 -0,95 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016462 -0,89 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016946 -0,66 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,019147 -0,62 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024172 -0,60(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)