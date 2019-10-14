BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042585 -0,55 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037860 -0,40 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046313 -0,33 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066428 -0,30 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037404 -0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013677 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028580 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015848 -0,23 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017559 -0,20 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016001 -0,19 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015872 -0,19 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016977 -0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021159 -0,41 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,023615 -0,02 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021292 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,018136 -1,85 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010129 -1,83 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030085 -1,83 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030051 -1,83 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029126 -1,82(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

