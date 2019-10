BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034408 -0,96 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,029075 -0,62 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,054782 -0,59 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018079 -0,58 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,026543 -0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015098 -0,43 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013602 -0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,068315 -1,22 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017524 -1,22 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018168 -1,21 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,105025 -1,16 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024434 -1,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012742 -1,19 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015886 -1,08 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,015370 -1,07 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,016198 -0,98 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015747 -0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,017120 -0,79 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014095 -0,72 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010836 -0,67 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016257 -0,64 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012785 -0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,018217 -1,02 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032325 -1,02 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030220 -1,02 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030302 -1,01 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029256 -1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,044153 -0,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027713 -0,01 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021794 -0,01 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025078 -0,01 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,059692 -0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)