BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037556 -1,33 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055871 -1,11 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037169 -1,02 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,042246 -0,99 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053355 -0,91 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013595 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032048 -2,04 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037816 -1,92 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,076615 -1,00 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033818 -0,93 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,052991 -0,78 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,110398 -0,75 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060899 -0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020868 -1,57 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,009989 -1,75 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017887 -1,74 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029774 -1,73 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029676 -1,73 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030728 -1,72(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

