BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,028549 0,46 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,020378 0,46 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,041584 0,46 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,030346 0,36 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,027600 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011007 0,34 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012796 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019113 0,87 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,070904 0,74 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025586 0,70 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,032268 0,70 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022884 0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,090548 0,45 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,043262 0,42 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,059692 0,42 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,047480 0,37 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016766 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015225 0,43 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010358 0,20 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015569 0,19 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015167 0,19 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010305 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012357 0,64 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,019814 0,64 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019665 0,64 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020154 0,64 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020852 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,047943 0,11 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032231 0,11 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018026 0,11 Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF 0,046955 0,11 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piy. EYF 0,047074 0,11(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

