BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,028064 1,68 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029002 1,59 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,052786 1,43 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,042121 1,29 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,030734 1,28 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011077 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029272 2,24 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026086 2,00 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,051118 0,12 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018048 0,12 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040462 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,083575 1,47 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,060560 1,45 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,043890 1,45 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040880 1,30 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026050 1,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015466 1,58 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016725 0,96 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010402 0,42 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015629 0,39 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016693 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021191 1,63 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019983 1,62 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020803 1,62 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020479 1,61 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012563 1,61 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,020782 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF 0,047025 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032243 0,04 Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,016337 0,04 Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF 0,046420 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

