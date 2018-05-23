BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,037288 1,12 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035416 1,10 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045419 1,08 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,068923 1,03 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,054021 1,03 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012841 0,55 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011115 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041100 1,58 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019255 1,22 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063243 1,12 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025632 1,08 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018459 1,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012676 1,14 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013581 1,13 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012928 1,09 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012587 1,05 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013126 1,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015769 0,90 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015561 0,61 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019914 0,45 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013881 0,41 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010433 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018893 1,08 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019957 1,02 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022031 1,02 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,021361 1,02 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021406 1,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,047978 0,04 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018039 0,04 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,020790 0,04 Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF 0,046988 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF 0,047043 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

