BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027682 1,16 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014505 0,86 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,020995 0,85 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,047239 0,85 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,034601 0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025405 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013037 1,71 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012699 1,65 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012699 1,61 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013238 1,59 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013681 1,48 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,018971 0,04 Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,016927 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piy. EYF 0,035239 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piy. EYF 0,033649 0,04 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piy. EYF 0,037443 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

