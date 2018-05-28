BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026252 1,32 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071347 1,31 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,055038 1,29 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064719 1,28 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072730 1,25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011277 0,82 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012848 0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018115 2,38 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,051260 2,38 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,079945 2,25 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,049731 2,23 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,106254 2,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023624 1,52 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010179 1,35 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018291 1,18 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086667 1,03 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,030308 0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013659 1,04 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015717 1,02 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010425 0,48 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016095 0,44 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019881 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,020577 1,05 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,021185 1,05 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022308 1,05 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021035 1,04 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,013203 1,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015036 0,12 Fiba Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,015480 0,12 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piy. EYF 0,037486 0,11 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032314 0,11 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piy. EYF 0,035279 0,11(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

