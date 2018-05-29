BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027861 1,17 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014579 0,89 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025161 0,86 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,034777 0,86 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052344 0,85 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013061 1,66 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026951 4,43 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,057125 3,34 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,052963 3,32 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018711 3,29 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065303 3,18 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010431 2,48 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,021287 2,42 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,013572 1,99 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,054318 1,97 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012916 1,93 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014061 2,94 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020183 2,82 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016084 2,34 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010533 1,04 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019588 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,016951 0,04 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piy. EYF 0,043827 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piy. EYF 0,035293 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piy. EYF 0,033700 0,04 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,020831 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

