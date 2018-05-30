BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,063759 0,85 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070347 0,79 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071698 0,73 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,046996 0,73 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,047227 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013266 0,98 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012915 0,88 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012613 0,85 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012919 0,84 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012942 0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013739 0,30 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015718 0,26 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014087 0,18 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020214 0,15 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016719 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020584 0,37 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020922 0,36 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020423 0,36 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,020037 0,36 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,021016 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,019007 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032338 0,04 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piy. EYF 0,037515 0,04 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015047 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piy. EYF 0,035307 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

