FİNANS

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 15:12 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,063759 0,85 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070347 0,79 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071698 0,73 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,046996 0,73 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,047227 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013266 0,98 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012915 0,88 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012613 0,85 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012919 0,84 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012942 0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013739 0,30 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015718 0,26 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014087 0,18 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020214 0,15 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016719 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020584 0,37 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020922 0,36 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020423 0,36 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,020037 0,36 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,021016 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,019007 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032338 0,04 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piy. EYF 0,037515 0,04 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015047 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piy. EYF 0,035307 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyorPegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor
Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldüTütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar Fon piyasası

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Uber'den Türkiye açıklaması

Uber'den Türkiye açıklaması

Dolar ne kadar oldu? 30 Mayıs 2018 dolar kuru

Dolar ne kadar oldu? 30 Mayıs 2018 dolar kuru

Araç sahipleri dikkat! Değer parası nasıl alabilirsiniz?

Araç sahipleri dikkat! Değer parası nasıl alabilirsiniz?

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

Faizsiz 300 bin TL kredi! 1 Haziran'da başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Diğer Haberler
Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

Antalya turizminde 28 Mayıs rekoru

Antalya turizminde 28 Mayıs rekoru

Prof. Dr. Adem Şahin TSE Başkanı seçildi

Prof. Dr. Adem Şahin TSE Başkanı seçildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.