BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028164 0,49 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,035083 0,40 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014705 0,40 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025372 0,39 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021275 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013099 0,68 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014057 0,66 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012998 0,64 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012807 0,63 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013348 0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013808 0,50 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014134 0,33 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020262 0,24 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010539 0,09 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,017496 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Emanet Para Piy. EYF 0,037530 0,04 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015053 0,04 Fiba Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,015496 0,04 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018088 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piy. EYF 0,033725 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

