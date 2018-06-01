BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028003 1,16 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,050639 1,14 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025263 0,96 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014642 0,94 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,047680 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012876 0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026185 3,07 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054508 1,04 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,078992 1,03 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,046822 1,02 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,049123 0,98 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013920 1,75 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012973 1,68 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012692 1,52 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012888 1,49 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013224 1,43 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013910 2,89 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019922 2,47 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015886 2,10 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010477 0,98 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013655 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015059 0,27 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piy. EYF 0,037545 0,27 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piy. EYF 0,035334 0,27 MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,019022 0,27 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032363 0,27(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

