BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029234 2,22 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050926 1,69 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,041349 1,62 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,036864 1,54 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,053892 1,54 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011099 0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026312 3,37 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029129 2,70 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,060659 1,79 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,041156 1,74 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026235 1,38 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,084937 1,34 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044090 1,16 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015632 2,02 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016797 0,64 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015255 0,36 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016686 0,19 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016486 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021192 2,11 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021592 2,08 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020364 2,08 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020863 2,07 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012788 2,06 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,016410 0,12 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,020880 0,12 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piy. EYF 0,035376 0,12 Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF 0,047183 0,12 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,048174 0,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

