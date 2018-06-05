FİNANS

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 15:19 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049297 1,02 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,072109 1,02 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,051539 1,01 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,053904 1,00 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036444 0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011142 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026838 2,00 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029510 1,31 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026857 0,21 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,098296 0,18 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022401 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,085987 1,24 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044463 0,85 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,061153 0,81 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,041443 0,70 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026400 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015743 0,71 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019796 0,45 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013806 0,33 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013677 0,18 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015811 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019159 0,62 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,021665 0,55 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,020229 0,52 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022328 0,50 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021697 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piy. EYF 0,033792 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piy. EYF 0,035391 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032413 0,04 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piy. EYF 0,037604 0,04 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015082 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara önerilerİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara öneriler
Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştıMakine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı
SÖYLEŞİ - “Siber güvenlik zaaflarının küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar”SÖYLEŞİ - “Siber güvenlik zaaflarının küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon dolar”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar Fon piyasası

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

'İmar Barışı'nda yeni gelişmesi! Bakan canlı yayında açıkladı

Milyonlarca memurun gözü bu haberde! Enflasyon zammı gelecek mi?

Milyonlarca memurun gözü bu haberde! Enflasyon zammı gelecek mi?

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BTSO Başkanı Burkay: Yerli otomobil için her türlü girişimi gerçekleştirdik

BTSO Başkanı Burkay: Yerli otomobil için her türlü girişimi gerçekleştirdik

ASUS, Computex 2018 için Gal Gadot ile anlaştı

ASUS, Computex 2018 için Gal Gadot ile anlaştı

Türk halkı internette en çok yatak, halı perde ve nevresim takımı alıyor

Türk halkı internette en çok yatak, halı perde ve nevresim takımı alıyor

Araştırma: Türkiye’nin dörtte üçü iklim değişikliğinden endişeli

Araştırma: Türkiye’nin dörtte üçü iklim değişikliğinden endişeli

PKK'nın 20 yılda Türkiye'ye zararı 240 milyar dolar

PKK'nın 20 yılda Türkiye'ye zararı 240 milyar dolar

Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı

Makine ihracatının toplam ihracattaki payı yüzde 10'u aştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.