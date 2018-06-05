BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049297 1,02 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,072109 1,02 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,051539 1,01 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,053904 1,00 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036444 0,99 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011142 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026838 2,00 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029510 1,31 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026857 0,21 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,098296 0,18 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022401 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,085987 1,24 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044463 0,85 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,061153 0,81 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,041443 0,70 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026400 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015743 0,71 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019796 0,45 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013806 0,33 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013677 0,18 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015811 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019159 0,62 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,021665 0,55 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,020229 0,52 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022328 0,50 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021697 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piy. EYF 0,033792 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piy. EYF 0,035391 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032413 0,04 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piy. EYF 0,037604 0,04 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015082 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

