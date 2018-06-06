BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,015747 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,015750 0,04 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,016928 0,04 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,050435 0,01 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,045979 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF 0,016798 0,08 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010925 0,05 Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,011395 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF 0,020202 0,03 Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF 0,030075 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016840 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piy. EYF 0,043955 0,04 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,020895 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piy. EYF 0,047277 0,04 Axa Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,017001 0,04 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piy. EYF 0,047337 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

