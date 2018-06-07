BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,054262 0,42 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,051252 0,37 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,037062 0,30 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029388 0,25 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018051 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026835 0,82 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039353 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011976 0,46 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,047372 0,23 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,041282 0,20 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,012612 0,16 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086078 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015302 0,39 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015969 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020582 0,38 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012823 0,36 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021649 0,36 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020918 0,36 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020417 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piy. EYF 0,035419 0,04 MetLife Em. ve Hay. Para Piy. EYF 0,019066 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032439 0,04 Anadolu Hayat Em. Para Piy. EYF 0,046697 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piy. EYF 0,033818 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

