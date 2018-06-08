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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 15:43 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027356 0,19 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,040726 0,16 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014360 0,15 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051577 0,15 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,034254 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012734 0,82 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025682 2,86 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,078038 2,23 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048516 2,23 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,103658 2,22 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,091572 2,22 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,089566 1,54 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009993 1,24 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,029881 1,12 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017978 1,07 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,013196 1,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015412 0,44 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019353 0,37 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013495 0,36 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019354 0,32 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010317 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piy. EYF 0,016433 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Para Piy. EYF 0,048340 0,04 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piy. EYF 0,043988 0,04 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,044534 0,04 Allianz Hayat Em. Para Piy. EYF 0,047249 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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