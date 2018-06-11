BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027402 0,17 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,021252 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,015784 0,13 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,016957 0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,050395 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040040 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010943 0,60 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012859 0,20 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012388 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012492 0,17 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012493 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015998 0,14 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010318 0,01 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,017490 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,037692 0,13 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,035476 0,12 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019096 0,12 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032491 0,12 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020936 0,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

