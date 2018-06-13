BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029042 0,66 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,041141 0,54 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050624 0,43 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,028091 0,41 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,036620 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026401 1,20 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028658 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,060548 0,58 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,084771 0,49 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026046 0,39 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040936 0,36 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010985 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015450 0,66 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016676 0,29 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013540 0,18 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015224 0,09 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016005 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021380 0,88 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012665 0,88 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020662 0,87 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020456 0,87 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020165 0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,048434 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,047341 0,04 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,050461 0,04 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,048338 0,04 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020953 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

