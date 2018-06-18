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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 14:48 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0544270,37Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0463580,35Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0701810,34Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0253720,30BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0461110,30Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0125100,42Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0110460,15Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0405291,40NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,0933591,12Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0246721,10AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0306161,02Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0256891,01Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0511180,63Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0176770,63Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,0139630,55Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0129470,54NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0097320,54Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0150411,27Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0101800,54Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0151290,48Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF0,0196690,39Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0165650,29Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0192470,15Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0217620,11Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0203220,02Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0224280,01Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0355860,18BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0339740,18Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0151630,18Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0378070,18Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0485360,17(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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