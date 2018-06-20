BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,043356 0,62 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,031766 0,42 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029898 0,42 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,042068 0,33 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,028716 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012512 0,34 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011062 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021724 1,63 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017947 1,60 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018856 1,53 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058387 1,48 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030542 1,45 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017684 0,76 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016109 0,66 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022812 0,64 NN Hay. Em. Karma EYF 0,087693 0,62 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009746 0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013322 1,53 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019141 1,50 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015148 1,09 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013705 0,62 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015971 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022602 0,49 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020998 0,49 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021952 0,49 NN Hay. Em. Altın EYF 0,013001 0,48 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021208 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,016514 0,05 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015177 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,050609 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,048478 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,048579 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

