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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 14:53 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070757 1,13 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,069485 1,11 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,046865 1,10 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,063024 1,09 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,021092 1,06 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012525 0,10 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011072 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029065 1,90 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026793 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,051924 0,42 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044309 0,37 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,093421 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,087791 0,91 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,061089 0,72 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,016469 0,65 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,011906 0,65 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044517 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019328 0,98 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013436 0,86 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013800 0,69 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016945 0,22 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,017542 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,037859 0,06 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,016522 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,050633 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019174 0,05 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,044769 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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