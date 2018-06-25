BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071863 1,05 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049837 1,04 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070574 1,01 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,072877 1,01 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,025946 0,96 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012638 0,54 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011102 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019138 1,22 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025651 1,05 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,031116 1,05 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040990 0,85 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,094568 0,80 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011975 1,17 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013193 1,14 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012422 1,12 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012677 1,12 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012139 1,11 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015294 0,93 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015163 0,43 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019750 0,37 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016043 0,28 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019427 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,047646 0,13 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019207 0,13 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,050721 0,13 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032684 0,13 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017133 0,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

