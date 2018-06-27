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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2018 14:55 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029650 0,76 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,051265 0,73 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,054105 0,70 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,041831 0,59 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,028663 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011053 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058209 0,83 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,051890 0,71 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030498 0,61 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025766 0,55 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044239 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,012700 0,68 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009750 0,65 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044017 0,61 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,085479 0,43 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022564 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015799 0,60 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019527 0,38 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013579 0,36 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016862 0,18 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013864 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,048626 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032709 0,04 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021077 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045222 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,035724 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

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