BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,053167 0,78 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,050937 0,73 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026735 0,72 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032650 0,65 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014092 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012586 0,66 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011055 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,095766 2,47 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020285 2,47 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021856 2,42 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,067270 2,38 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059583 2,36 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009908 1,62 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016334 1,30 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012202 1,28 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013075 1,18 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,012966 1,16 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019805 1,42 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013754 1,29 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015179 0,83 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019477 0,33 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010269 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015221 0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,044339 0,05 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,044901 0,04 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018290 0,04 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,048744 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

