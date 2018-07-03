BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036167 3,31 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,021012 1,41 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029322 1,34 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,053800 1,30 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050821 1,28 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011043 0,57 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012663 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028096 0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025449 0,85 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022392 0,64 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045664 0,51 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,076806 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026172 1,00 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044061 0,86 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,012999 0,63 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,085507 0,56 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010028 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015655 1,30 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020335 0,31 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014089 0,27 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016808 0,26 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015370 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020009 1,26 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020477 1,04 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,019844 1,03 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019680 1,03 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012360 1,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,047812 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,048753 0,05 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,047860 0,05 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015254 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,050896 0,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

